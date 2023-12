Firenze, si accende la magia del Natale tra luminarie, alberi e spettacoli di luce

Firenze, 7 dicembre 2023 – Luminarie, alberi addobbati in tutti i quartieri, installazioni artistiche, musica e spettacoli. E poi una casetta di Babbo Natale dove consegnare le letterine con i propri desideri, una carrozza trainata da cavalli bianchi e un trenino guidato dagli elfi.

A Firenze si accende la magia del Natale e sono davvero tante le iniziative che la città ha organizzato per il periodo delle festività natalizie.

Si inizia oggi, 7 dicembre, con le classiche accensioni degli alberi di Natale: oltre al Duomo e al piazzale Michelangelo quest’anno un abete è anche stato posizionato in piazza della Signoria.

L’8 dicembre al via il festival Green Line, che accenderà di luci e installazioni artistiche il centro della città e non solo. In programma anche una speciale installazione dal titolo Oltre, firmata da Nico Vascellari, nella Sala D’Arme di Palazzo Vecchio.

Intanto questo pomeriggio è stato acceso l’albero in piazza della Signoria alla presenza del sindaco Nardella e della Compagnia di Babbo Natale.

Sempre oggi è stato acceso l’abete al Duomo col sindaco, il Gonfalone di Firenze, il Light Gospel Choir, il Corteo storico della Repubblica fiorentina, la Compagnia di Babbo Natale e la Val di Fassa Dolomites.

L'albero di piazzale Michelangelo si accenderà alle 19.30 (presente anche Coldiretti) e si finisce a San Firenze alle 20.30 con Andrea Bocelli Foundation, Fondazione Zeffirelli e Palazzo Gondi.

Tutti i quartieri inoltre saranno addobbati con alberi: da piazza Pitti a San Jacopino, da piazza Puccini a piazza Indipendenza, da San Salvi al Varlungo, da piazza Bartali a Rovezzano, da piazza Gaber a Pier Vettori, dal Giardino del Lippi a piazza della Vittoria, da piazza Giorgini a piazza Leopoldo, per un totale di poco meno di 60 abeti.

Giardino d’Inverno, è questo il titolo dell’edizione 2023 di Green Line,in programma dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Il festival, organizzato da MUS.E, animerà la città di Firenze, dal centro alla periferia con installazioni nei quartieri, videoproiezioni sul Ponte Vecchio e in piazza della Signoria e una speciale installazione, firmata da Nico Vascellari, all’interno della Sala D’Arme.

L’edizione 2023 di Green Line sarà un canto alla terra, un invito a rivolgere il proprio sguardo, la propria attenzione e cura al pianeta, giardino ospitale e casa comune. Installazione centrale di Green Line è ancora una volta il video-mapping sul Ponte Vecchio .

Per il tredicesimo anno consecutivo, l'Opera di Santa Maria del Fiore realizza sul sagrato del Duomo di Firenze, dove rimarrà fino all'Epifania, un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale. Il presepe sarà benedetto la mattina dell'8 dicembre dal cardinale Giuseppe Betori, poco prima della celebrazione della messa per la festa dell'Immacolata Concezione (inizio ore 10.30).

L'Opera comunica invece che per l'Epifania non si terrà la Cavalcata dei Magi, sospesa dal 2020 a seguito della pandemia. La caratteristica del presepe del Duomo di Firenze, si ricorda, è quella di essere realizzato con delle vere e proprie sculture in terracotta a tutto tondo, pezzi unici creati dall'artigiano Luigi Mariani di una storica fornace imprunetina e da lui donate all'Opera. Quest'anno alle statue che rappresentano la Sacra Famiglia, un angelo, il bue e l'asinello, una pastorella e due pecorelle, si aggiungerà la figura di San Francesco. Le sculture «si inseriscono nell'antica tradizione fiorentina della lavorazione della terracotta che, in ambito artistico, è nata a Firenze nel Quattrocento col recupero di questa antica tecnica, dimenticata nel Medioevo, da parte di Donatello e Brunelleschi».