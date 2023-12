Natale a Firenze 2023: concerti, mercatini, spettacoli e il festival di luci. Il programma

Firenze, 5 dicembre 2023 - Il lungo addio. Mancano ancora sei mesi, ma per il sindaco Dario Nardella non può essere un Natale come gli altri: il ricco programma di iniziative in vista delle festività presentato stamani accanto all'assessore alla cultura Alessia Bettini, il direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti e i rappresentanti di enti e associazioni di categoria sarà anche l'ultimo alla guida dell'amministrazione di Palazzo Vecchio.

Ponte dell’Immacolata: eventi e mercatini a Firenze

Il cartellone di quest'anno presenta numeri da record: dagli alberi addobbati e le luminarie accese in tutti i quartieri - 148 alberi e 118 luminarie lungo i viali di circonvallazione, 39 e 110 in periferia - alla rassegna diffusa di laboratori, concerti e spettacoli firmati da MUS.E, dalla seconda edizione di Green Line a cura di Sergio Risaliti al Florence Ice Village alle Cascine, che ospitano per un mese la ruota panoramica più alta d'Europa - 55 metri - il mercatino e la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Trenta giorni di eventi che si aprono giovedì con l'accensione degli alberi di Natale alla presenza del sindaco: si parte alle 17,30 in Piazza della Signoria con la Compagnia di Babbo Natale, e si prosegue alle 18 al Duomo insieme a Il Gonfalone di Firenze, il Light Gospel Choir, il Corteo Storico della Repubblica fiorentina e la Val di Fassa Dolomites; a seguire, la cerimonia si chiude a Piazzale Michelangelo - presente anche Coldiretti - e San Firenze, in collaborazione con Andrea Bocelli Foundation, Fondazione Zeffirelli e Palazzo Gondi.

Tra le novità, le attività speciali di mediazione organizzate da MUS.E e rivolte alle famiglie: a Palazzo Vecchio sarà allestita la Casetta di Babbo Natale, dove i bambini sono invitati a scrivere e imbucare le letterine con i propri desideri che verranno spedite a Rovaniemi in Finlandia, mentre Passeggiando in Carrozza offre ai più piccoli - accompagnati da un adulto - la possibilità di attraversare il centro storico a bordo di una carrozza trainata da due splendidi cavalli bianchi. Torna alle Cascine anche il Trenino nel Parco, che garantisce - dai 3 ai 10 anni - un viaggio unico alla scoperta dell'oasi verde della città, fino all'incontro con Babbo Natale nell'omonimo Villaggio in Piazza Vittorio Veneto.

Per gli appassionati di musica classica, ecco l'edizione speciale di Musica nei Musei, che si svolgerà tra Palazzo Vecchio, il Complesso di Santa Maria Novella e il Museo Stefano Bardini, dove risuonerà la magia delle note dell'Orchestra da Camera Fiorentina e dei pianoforti di artisti come Gianfilippo Boni, Marilena Catapano, Aurora Bosco, Flavia Fagorzi, Marta Rossetti Snaidero, Veronica Tribbioli ed Emanuele Lupo. Confermate anche le visite guidate e i laboratori a tema natalizio, da Corte in Festa e Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato, fino a Danza a Corte e Percorsi a lume di torcia.

Si intitola invece "Giardino d'inverno" la seconda edizione di Green Line, il festival dedicato alla cura del pianeta promosso da MUS.E, Ministero del Turismo, Città Metropolitana e Iniziative Toscana per la direzione artistica di Sergio Risaliti: il percorso animerà le strade della città dal centro alla periferia, con luminarie nei quartieri, videoproiezioni su Ponte Vecchio e in Piazza della Signoria, e una speciale installazione firmata da Nico Vascellari all'interno della Sala d'Arme. Scenderà infine da Piazza della Repubblica la Befana, che il 6 gennaio concluderà un mese ricchissimo, in collaborazione con Confcommercio, Edilizia Acrobatica, Rinascente e JT&T.