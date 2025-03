Ruba un cellulare e scappa: fermato da un poliziotto fuori servizio

Firenze, 26 marzo 2025 – Ha sottratto il cellulare ad una ragazza a bordo della tramvia, poi ha tentato di darsi alla fuga. A fermarlo ci ha pensato un poliziotto libero dal servizio, attirato dalle urla della giovane. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, 25 marzo, a Firenze.

La polizia ha quindi fermato e arrestato un 26enne di origine marocchina cogliendolo nella flagranza del reato di furto con strappo. Intorno alle 19.30, la ragazza si trovava seduta a bordo del tram quando, alla fermata Porta Al Prato-Leopolda, un ragazzo le avrebbe afferrato il cellulare, strappandoglielo dalle mani, per poi scappare via. La donna, immediatamente, sarebbe scesa e avrebbe provato a rincorrerlo, urlandogli di fermarsi. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di un poliziotto della Squadra Mobile che, in quel momento, si trovava a chiacchierare con un conoscente sulla strada.

Una volta capito cosa stava accadendo, l’agente prontamente si è messo all’inseguimento dell’uomo in fuga riuscendo a fermarlo, con il cellulare della vittima ancora tra le mani, nei pressi di via Solferino. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dovrà comparire oggi davanti al Giudice per la convalida della misura precautelare.