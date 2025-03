Sfondano la vetrata del bar con un tombino e rubano 200 euro. La titolare: "Sono delusa"

Firenze, 26 marzo 2025 - Ancora una spaccata nella notte a Firenze. Nel mirino dei ladri è finito il Bar Caffè I Pappagalli di viale Corsica, dove intorno alle 4 un gruppo di malviventi ha sfondato la vetrata con la tecnica del tombino. Dopo aver forzato l’ingresso, hanno portato via il registratore di cassa, poi ritrovato poco distante dalla polizia, e i 200 euro del fondo cassa. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica per i rilievi. I danni ammontano a circa mille euro per la sostituzione del vetro. "È la prima volta che ci succede, sono davvero amareggiata", lo sfogo della titolare Manuela Aglietti. Nella stessa notte, un altro tentativo di furto è stato segnalato in via Mariti.