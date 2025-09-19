Rovigo, stop ai voli dell’elicottero. Rimosse 178 tonnellate di rifiuti

Stop ai voli dell’elicottero. Un ultimo volo che di fatto segna la conclusione dell’intervento di ripulitura del torrente Rovigo, invaso nel marzo scorso da tonnellate di rifiuti provenienti da una vecchia e dimenticata discarica fatta realizzare negli anni ‘70, nell’incontaminata vallata del Rovigo, dal Comune di Firenze. Plastiche e altri materiali avevano così deturpato uno degli angoli più belli della montagna tosco-romagnola. E se non sono mancate proteste per l’avvio lento dei lavori di bonifica, e per l’iniziale divieto di accesso ai volontari che volevano dare una mano a pulire meglio e prima il letto del torrente, alla fine i lavori di somma urgenza, coordinati dalla Regione Toscana si sono compiuti in tempi accettabili.

L’intervento di somma urgenza progettato e condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha visto la rimozione dall’alveo degli ultimi "big bag" pieni di rifiuti. In tutto sono stati portati via 447 sacconi per 178 tonnellate di materiali rimossi. Insacchettati tratto per tratto con speciali escavatori ‘a ragno’ e fatti volare via. Anche se escursionisti e ambientalisti avevano evidenziato che ancora frammenti di plastica erano rimasti, impigliati nei sassi sott’acqua e tra i rami. Le operazioni sono state comunque condotte con diligenza, da alcune cooperative, come Agriambiente Mugello e Sag che insieme a tecnici ed operatori specializzati, appositamente per questo intervento hanno assunto anche una quindicina di profughi del Cas di San Pellegrino a Firenzuola, mentre la Centro Legno Ambiente ha impiegato 4 ospiti del Cas di Calenzano. Ed è proprio questi giovani e volenterosi lavoratori che hanno raccolto a mano anche i rifiuti più piccoli, tra le rocce e le radici delle piante sulle sponde del Rovigo che il presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti ha voluto incontrare a cena insieme, per conoscerli meglio e ringraziarli del lavoro svolto: "Il lavoro sul Rovigo non è stato soltanto un intervento di avanguardia e di grande successo sotto il profilo tecnico operativo - ha sottolineato Masetti - ma anche dal punto di vista sociale e di comunità".

P.G.