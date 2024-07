Treni, l’incendio che ha spaccato per ore l’Italia in due. Ira alla stazione Santa Maria Novella per l’attesa e il caldo

Firenze, 30 luglio 2024 – Altra giornata di ritardi e disagi nella stazione di Santa Maria Novella: nessuno sciopero o guasto, stavolta è colpa di un incendio in un campo di sterpaglie fra la ferrovia e l’autostrada A1, nei pressi di Orvieto. L’incendio ha spaccato per ore l’Italia a metà. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiamare i vigili del fuoco, intervenuti dal presidio rurale di Monteggabbione e dalla stessa caserma di Orvieto insieme ai volontari della Protezione Civile. Il fumo e le fiamme hanno ostruito la visibilità bloccando la circolazione intorno alle 16.

La coda al punto informazioni della stazione Santa Maria Novella di Firenze (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

I treni hanno subito ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo ma ha causato il blocco della circolazione ferroviaria sia sulla linea convenzionale che su quella dell’Alta Velocità e, mentre i ritardi si accumulavano sui tabelloni della stazione di Santa Maria Novella, arrivando da 60 a oltre 200 minuti di attesa, i turisti e i pendolari si affannavano in fila agli unici punti d’informazione disponibili, che peraltro non riuscivano a fornire alcuna soluzione a distanza di ore.

I viaggiatori in attesa alla Stazione Santa Maria Novella di Firenze

I più, stremati dal caldo e dall’attesa, si sono seduti ovunque fosse possibile con i loro bagagli, attrezzati di ventagli e ventilatori portatili nell’ennesima giornata da bollino rosso per il calore. "La situazione è critica, non sappiamo cosa fare", "ancora nessuno è in grado di dirci nulla", "abbiamo perso la coincidenza che ci portava in vacanza", "non offrono il cambio dei biglietti fino a domani": il malumore e il caldo non mancano, la stazione di Firenze affronta un’altra giornata nel caos. Le compagnie ferroviarie hanno comunicato prontamente via email ai propri clienti i ritardi ma le incertezze sono durate per ore.

Incendio a Orvieto, treni Alta Velocità con ritardi di oltre 3 ore. Pesanti disagi a Firenze (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

Solo dopo le 19 Ferrovie hanno fatto sapere che la circolazione ferroviaria era in graduale ripresa, oltre che sulla linea dell’Alta Velocità, anche sulla linea convenzionale Roma-Firenze, ma rimaneva fortemente rallentata. E’ l’ennesima giornata di ritardi a Firenze e non solo, l’atrio della stazione Santa Maria Novella è rimasto a lungo strapieno di viaggiatori in attesa.