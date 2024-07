Treni Alta Velocità cancellati, a Firenze ritardi di oltre 2 ore. Incendio a Orvieto, circolazione sospesa

16:39

I passeggeri in attesa: "La situazione è tragica"

"La situazione è tragica". Sono tanti i passeggeri, i viaggiatori, i turisti in attesa di aggiornamenti per scoprire quando il loro treno partirà. I punti informazioni sono presi d'assalto, la stazione è piena, e fa molto caldo. Chi non è in coda al punto informazioni si è seduto per terra.