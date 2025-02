Ritardi Alta Velocità di due ore e oltre per vari treni fra Firenze e Bologna: guasto a convoglio

Firenze, 14 febbraio 2025 – Ennesimo caos treni sulla tratta dell’Alta Velocità Bologna Firenze. Stavolta il problema riguarda un convoglio che ha avuto un guasto. Si tratta del Frecciarossa 9311 Torino-Napoli, che ha avuto problemi appunto e che è arrivato a due ore di ritardo. Questo ha provocato, a cascata, ulteriori ritardi per altri convogli.

Un treno Frecciarossa. Ritardi e problemi nella giornata di venerdì 14 febbraio per il guasto a un convoglio

I treni Av, informa Trenitalia sul suo sito, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a un'ora. Il treno che si è bloccato intorno alle 11.30 nei pressi di Bologna risultava ancora bloccato intorno alle 14.

Alla stazione di Firenze il tabellone ha registrato ritardi di circa un’ora per due Italo diretti uno a Venezia e uno a Milano. Interessati anche due Frecciarossa, uno in direzione Venezia e uno in direzione Porta Nuova che arrivano fino a un’ora e mezzo di ritardo.