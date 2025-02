Ritardi treni, ancora pesanti disagi a Firenze per un guasto sulla linea Alta Velocità

Firenze, 8 febbraio 2025 - Mattinata di forti disagi per i viaggiatori in transito da e per Firenze a causa di un guasto tecnico alla linea dell'Alta Velocità alla stazione centrale di Bologna. Il guasto, che si è verificato intorno alle 9.15, ha provocato ritardi significativi sulla circolazione dei treni diretti verso il capoluogo toscano.

La stazione di Santa Maria Novella a Firenze (Foto di repertorio)

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i treni Alta Velocità hanno subito rallentamenti con ritardi fino a 30 minuti già nelle prime fasi del disservizio. Successivamente, con il protrarsi dell'intervento dei tecnici, il tempo di percorrenza è aumentato, arrivando fino a 40 minuti. Alcuni convogli sono stati dirottati sulla stazione di Bologna Centrale Superficie anziché sulla linea Av.

Dalle 10.50 la circolazione è ripresa gradualmente, sebbene alcuni treni abbiano accumulato ritardi più consistenti, fino a 65 minuti. Tra i convogli maggiormente coinvolti si segnalano:

FR 9466 Trieste Centrale (5:00) - Roma Termini (12:05)

FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:13)

FR 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:15)

FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) - Napoli Centrale (14:08)

FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:13)

Il treno FR 9391 Torino Porta Nuova - Napoli Centrale ha inoltre subito una modifica del percorso, saltando la fermata di Roma Termini.

Dopo l’intervento dei tecnici, la circolazione sta tornando gradualmente alla normalità. Le informazioni in tempo reale qui.