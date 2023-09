Oltrarno, ristoratore consegna il ladro ai militari: "Mi stava portando via tutto"

Firenze, 5 settembre 2023 – Stava preparando la sala per il pranzo quando, intorno a mezzogiorno di domenica, Artur Siko, titolare del ristorante La Scarpetta di via del Ponte Sospeso, ha sentito alcuni rumori che provenivano proprio dal suo locale. Artur allora si è diretto immediatamente alla cassa e lì la presa di coscienza è stata immediata: qualcuno, mentre lui stava sistemando i tavoli, si è introdotto nella sua attività. Il titolare non ha perso tempo, si è precipitato verso l'uomo e lo ha bloccato. “Lui stava per tirare fuori un coltello ma io sono riuscito a fermarlo, l'ho fatto sedere a terra e ho chiamato i carabinieri” racconta.

Artur quando ha visto l'uomo a viso scoperto che stava rovistando nella sua cassa non ci ha visto più: domenica è stata la terza volta che qualcuno si è introdotto all'interno del suo ristorante. Secondo quanto raccontato, il titolare è riuscito a immobilizzare il malvivente, un nord africano già noto alla zona, fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno portato via. “In due mesi e mezzo è la terza volta – dice -, la prima il 30 giugno, poi il 7 agosto e l'ultima domenica. Non si può più andare avanti così”. Durante la prima visita del 30 giugno, il ladro ha spaccato la vetrata ed è scappato con la cassa, le mance dei dipendenti e alcuni effetti personali. La volta dopo ha forzato la porta con un danno da migliaia di euro ma non è entrato in quando messo in fuga da alcuni passanti. “Questa zona è diventata terra di nessuno – conclude – servono maggiori controlli”.

Tre settimane fa a ricevere la sgradita visita la Fiaschetteria di Pesce di piazza Gaddi. L'uomo è stato messo in fuga dal titolare della cornetteria di via Pisana, a sua volta vittima dei malviventi poche ore dopo. "E' la seconda volta in due mesi - ha raccontato il titolare del locale notturno Giuseppe Guida -, noi non ne possiamo più. Al bottino che ha portato via bisogna aggiungere i costi di riparazione della porta". Giuseppe quando ha messo in fuga l'uomo che stava per entrare nella bottega del suo collega proprio non si immaginava che poi si sarebbe diretto verso il suo locale. Proprio per far fronte all’escalation di furti, una delegazione di commercianti e residenti hanno incontrato il comandante dei carabinieri Oltrarno Federico Minicucci e l’assessore alla sicurezza di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese.

"Abbiamo paura" ha detto Giancarlo Piacenti, l’edicolante di piazza Pier Vettori. Anche lui è stato aggredito e derubato da uno straniero. "La mattina faccio sempre io l’apertura, per mia moglie sarebbe troppo rischioso".