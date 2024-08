Firenze, dal 12 agosto i lavori per la nuova postazione interrata di Alia

Firenze, 10 agosto 2024 - Inizieranno lunedì 12 agosto i lavori per la realizzazione della nuova postazione interrata di Alia per la raccolta dei rifiuti in via Ghibellina, a Firenze. Il tratto interessato dall’intervento è quello da via delle Casine a viale della Giovine Italia che quindi sarà chiuso alla circolazione.

Scatterà anche il cambio di senso in via delle Casine (da via Ghibellina verso via Thouar. Il termine previsto dei lavori è il 30 settembre, per cui i lavori dureranno poco più di un mese. Potrebbero esserci dunque dei disagi alla circolazione anche se, almeno per il mese d'agosto, il traffico è ridotto rispetto al resto dell'anno.