Fino all'8 giugno rifacimenti stradali in via del Ponte di Mezzo

Firenze, 6 giugno 2024 – Fino all'8 giugno, in orario 21-6, sono in programma alcuni rifacimenti stradali nella zona di via del Ponte di Mezzo e via Giovanni dei Marignolli. Nel dettaglio i lavori interesseranno l’area dell’intersezione tra le due strade con interruzione della circolazione in via Giovanni dei Marignolle (tra via del Ponte di Mezzo e via Giovanni da Empoli) e in diversi tratti di via del Ponte di Mezzo (tra via del Massaio e via Giovanni dei Marignolle nella sola corsia in direzione di quest’ultima strada, tra via Giovanni dei Marignolle a via del Massaio nella corsia in direzione con quest’ultima, tra via Giovanni dei Marignolle a via Mariti nella corsia in direzione di via Mariti, tra via Mariti e via Giovanni dei Marignolle nella sola corsia in direzione di via Giovanni dei Marignolle).

Itinerari alternativi da via Mariti per tornare in via del Ponte di Mezzo lato via del Massaio: via Mariti-via Della Valle-via Arcovata-via del Massaio; da via Mariti per tornare in via Dei Marignolle: via Mariti-via Della Valle-via Arcovata-via del Massaio-via Odorico da Pordenone-via Circondaria-via Buonsignori-via dei Marignolle-via Danti-via Giovanni da Empoli-via dei Marignolle; da via del Ponte di Mezzo lato via del Massaio per tornare in via del Ponte di Mezzo lato via Mariti direzione ospedale: via Odorico da Pordenone-via Circondaria-via Buonsignori-via Mariti; da via del Ponte di Mezzo lato via del Massaio per tornare in via del Ponte di Mezzo lato viale Guidoni: via Odorico da Pordenone-via Circondaria-via Buonsignori-via Mariti-viale Redi-via di Novoli-via Forlanini-viale Guidoni.

Da segnalare inoltre che, per effettuare il sollevamento di impianti dalle 22 del 6 giugno alle 5.30 del 7 giugno, sarà interrotta la circolazione sulla direttrice Borgo Ognissanti (tra piazza Goldoni e piazza d’Ognissanti)-via del Porcellana (tra Borgo Ognissanti e via Palazzuolo)-via di San Paolino (tra via del Porcellana e via Palazzuolo)-piazza di San Paolino (tra via Palazzuolo e via di San Paolino).