Sanità. Ricetta elettronica, cos'è e come funziona

Firenze, 17 maggio 2023 – Ricette mediche elettroniche via sms o email? Anche in Toscana è un vero e proprio boom. Secondo i dati della Regione, da marzo 2020 ad agosto 2022 sono stati 61 milioni e 783.020 gli sms gestiti dalla piattaforma per l'invio delle ricette dematerializzate.

Nel solo anno 2022 le ricette dematerializzate, chiamate anche elettroniche, hanno sfiorato i 60 miilioni e nel periodo che va da gennaio 2023 a oggi sono state 23 milioni e 583.352. Numeri destinati ad aumentare in quanto la ricetta dematerializzata, introdotta durante l'emergenza Covid per evitare il più possibile spostamenti e contatti con altre persone, soprattutto all'interno di ambulatori medici, con il decreto Semplificazioni è diventata definitiva e riguarda tutti i farmaci, sia quelli di fascia A, sulla ricetta rossa, rimborsati dal servizio sanitario nazionale, sia quelli in fascia C, pagati dal cittadino, e segnati su ricetta bianca.

Come ricevere la ricetta elettronica

Come accade già oggi, la ricetta potrà essere inviata dal medico al paziente in tre modalità: via sms o Whatsapp o con altre app simili di messaggistica, oppure in allegato ad un'email che potrà essere inoltrata sia via pec che su posta ordinaria. Chi non ha dimestichezza o non dispone di computer o di telefono cellulare può ricevere il numero della ricetta medica elettronica telefonicamente, chiamando il recapito indicato dal proprio medico. Le ricette saranno inoltre disponibili (si possono consultare o scaricare) nel fascicolo sanitario elettronico e, quindi, anche sulla app Toscana Salute.

Quanto dura la ricetta

Per evitare di chiedere la ricetta ogni mese, quelle destinate ai malati cronici dureranno dodici mesi. Il farmacista consegnerà ogni volta le medicine necessarie a coprire 30 giorni. Tutte le altre ricette per farmaci, invece, continueranno ad avere validità 30 giorni.