Ricarica per le auto elettriche. Inaugurata la nuova stazione

Una nuova stazione di ricarica per le auto elettroniche è disponibile da ieri in via di Vacciano, nei pressi del supermercato e della zona artigianale e industriale di Ponte a Ema nonché dell’uscita dell’A1 di Firenze sud. Le colonnine sono da 300kW ciascuna, per un totale di 4 punti (PoC), con tempi di ricarica rapidi. Sono dotate di sistema di pagamento contactless per carte di credito, debito o prepagate.

Fino al 31 maggio la tariffa è in promozione a 0,65€/kWh anziché 0,95 €/kWh, costo che scatterà dal primo giugno. "La Toscana rappresenta per noi una regione strategica, non solo per la sua posizione geografica, ma anche per l’attenzione che dimostra verso la mobilità sostenibile e lo sviluppo dell’ambiente – commenta Daniela Biscarini, ceo di Ewiva -. Ogni nuova stazione è il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge istituzioni, partner locali e comunità: un modello virtuoso che funziona e che stiamo replicando in tutto il Paese".

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco Francesco Pignotti e l’assessore all’ambiente Francesco Conti per i quali le colonnine di ricarica ultra-veloce "sono il miglior incentivo possibile per favorire la diffusione di mezzi elettrici ad emissioni zero nell’ottica della sostenibilità ambientale".