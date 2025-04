Riapertura del Parco Mediceo di Pratolino: visite gratuite e progetti di riqualificazione

Oggi riapre al pubblico il Parco Mediceo di Pratolino, che sarà visitabile gratuitamente, senza prenotazione, tutti i venerdì, sabato e domenica fino al 2 novembre. E anche nei giorni festivi del 20, 21 e 25 aprile, 1 maggio, 2 e 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre. L’apertura dei cancelli sarà sempre il mattino alle 10, con orario continuato fino alle 20 nei mesi di aprile, maggio, agosto e settembre, fino alle 21 a giugno e luglio e fino alle 18 nei mesi di ottobre e novembre. E stamani alle 11, nel Salone delle Feste della Paggeria di Villa Demidoff, saranno presentati i lavori svolti dagli studenti del corso di laurea magistrale in Architettura del paesaggio dell’università di Firenze, nell’ambito di una collaborazione fra ateneo, Citta metropolitana e parco. Contributi che compongono uno studio che interessa vari aspetti del parco, sviluppati nel corso dello scorso anno accademico, dal quale far scaturire un quadro conoscitivo puntuale dell’esistente, oltre all’individuazione di idee per la sua riqualificazione e valorizzazione. Dopo la presentazione dei lavori, alle 12,30, nella Paggeria, sarà inaugurata una mostra con alcune delle tavole più significative prodotte dai gruppi per i diversi ambiti tematici. Sabato 12 aprile, il parco ospiterà invece la tappa toscana del ciclo di incontri ’Ciclo verde per un Giubileo sostenibile’. A partire dalle 10 in programma dialoghi e interventi a partire dall’enciclica Laudato si’, di Papa Francesco.

