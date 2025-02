Rete del gas e una serie di asfaltature, rivoluzione nella viabilità

Lavori in corso a Lastra a Signa, alcuni appena conclusi e altri in corso proprio in questi giorni. Un importante provvedimento riguarda i lavori di estensione della rete del gas metano a cura di Centria Srl nella zona delle Quattro Strade e La Luna. Qui in questi giorni e per circa un mese è stato istituito un senso unico alternato regolato da un semaforo mobile. Il provvedimento riguarda la strada provinciale 72 Vecchia Pisana dall’intersezione con via Spicchiello fino alla località la Luna.

Lavori appena conclusi anche nella frazione di Malmantile. I cantieri per l’asfaltatura sono stati programmati sulla strada provinciale 73 via Vecchia Pisana e sono stati effettuati a cura della Città Metropolitana. In particolare hanno già interessato il tratto dall’intersezione con via De Gasperi all’intersezione con via degli Olivi e quindi quello dall’intersezione con via degli Olivi in zona farmacia fino alla rotonda sulla nuova viabilità in direzione Montelupo.

"Si tratta di importanti lavori di asfaltatura che abbiamo negli anni portato più volte all’attenzione della Città Metropolitana, essendo quel tratto di strada di sua competenza - ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso -. L’intervento si va ad aggiungere agli altri progetti sulle asfaltature che stiamo mettendo in atto a livello comunale con un investimento di 650mila euro. Interventi già iniziati in via di Novoli, via Sant’Ilario, via Livornese e che proseguiranno nel corso del 2025".

Lisa Ciardi