Renai più forti del maltempo. Riapertura e investimenti

Nonostante l’ondata di maltempo delle scorse settimane, il parco dei Renai riuscirà ad inaugurare la nuova stagione e festeggiare i 25 anni di attività all’insegna della natura e del divertimento. Il taglio del nastro è previsto sabato, mentre l’orario di apertura sarà dalle 12 alle 20 nei giorni feriali e dalle 9 alle 20 nei festivi. Dopo la chiusura delle scuole, verrà esteso fino alle 2 notte. Si parte adesso col lotto zero: le prime attività ad aprire saranno il parco per bambini coi gonfiabili e la gelateria. Seguiranno tutte le altre attrazioni: il ristorante, la piscina semiolimpionica, il minigolf, la spiaggia, il noleggio di bici, la parete di arrampicata, i playground per sport all’aperto. Le aperture saranno legate anche ai lavori di ripristino dopo il maltempo di metà marzo: nel parco, che ha anche una funzione di cassa d’espansione per le piene di Arno e Bisenzio, sono infatti entrati almeno 15 milioni di metri cubi d’acqua.

"Dopo aver ottimamente funzionato come cassa di espansione – ha detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – il parco può finalmente riaprire al pubblico tornando a essere un punto di riferimento per la natura e il benessere. Con un motivo di orgoglio in più: quest’anno, infatti, il nostro polmone verde compie venticinque anni. Un anniversario che, come amministrazione, intendiamo valorizzare sviluppando iniziative e appuntamenti specifici".

"Stiamo procedendo coi lavori di ripristino – ha proseguito il fondatore e promotore del progetto, Andrea Marzi – e avremo il parco in efficienza per accogliere i visitatori. Il maltempo ci ha causato qualche problema, ma i Renai sono fondamentali anche per la sicurezza idraulica dell’area fiorentina. Le nostre opere principali, come la piscina, sono state realizzate fuori dalla zona esondabile".

Poi il presidente della società di gestione, Daniele Donnini: "Per gli appassionati della bici – ha dichiarato – è possibile raggiungere il parco dalle Cascine sulla ciclabile che, dalla passerella di Badia a Settimo, collega anche la riva sinistra del fiume. Un’opportunità in più per passare una giornata in mezzo alla natura". Intanto il parco continua a crescere. A marzo, il Consiglio comunale di Signa ha adottato l’atto per il suo completamento e la rinaturalizzazione. Previsto l’ampliamento dell’area di sicurezza idraulica nella parte centrale (per 8,5 ettari), un nuovo centro visite, osservatori naturalistici e un percorso pedociclabile intorno al lago della Viaccia. La firma della convenzione è prevista entro la fine del 2025 e determinerà il passaggio al Comune di larga parte delle aree private, con l’ampliamento del parco.