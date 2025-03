Ora di religione a scuola, sempre meno i consensi. Firenze guida la scelta laica

Firenze, 27 marzo 2025 – Sempre meno studenti scelgono di frequentare l’ora di religione nelle scuole fiorentine statali. Il quadro presentato e diffuso dall’Unione degli atei e agnostici razionalisti (Uaar) evidenzia anche come in Toscana la scelta riguardi il 29,01% mentre nel capoluogo ben il 51,51%.

Il dato nazionale

A livello nazionale la cifra "record" di studenti che hanno scelto di non frequentare religione è di un milione 164.000 (+68.000), passando da una media del 15,5% del 2022-2023 al 16,62% del 2023-2024. Il dato lo ha ottenuto e lo diffonde l'Ua ar dopo aver chiesto al ministero dell'Istruzione l'aggiornamento sulla frequenza dell'insegnamento della religione cattolica (Irc) nelle scuole statali. Il dato nazionale per tipo di scuola vede al primo posto gli Istituti professionali con il 27,83%, al secondo gli Istituti tecnici con il 25,31 e al terzo i licei con il 18,48%. Scuola secondaria di primo grado, primaria e scuola dell'infanzia si posizionano tra il 15,77 e il 12,4%.

I dati regionali e quelli cittadini

Dall'esame delle città capoluogo, evidenzia dunque una nota dell'Uaar, spicca il sorpasso laico di Firenze (51,51%). Seguono i Comuni di Bologna (47,29%), Aosta (43,58%), Biella (40,62%), Mantova (40,54%), Brescia (38,6%), Trieste (37.94%) e Torino (37,67%). Considerando l'intero territorio provinciale, restano in testa Firenze (39,79%) e Bologna (38,15%). A livello regionale in testa ci sono Valle d'Aosta (32,53%), Emilia-Romagna (29,33%) e Toscana (29,01%). Tra i licei fiorentini spicca il Leon Battista Alberti di Firenze (84,65%). A Bologna in testa per scelte laiche ci sono l'artistico Arcangeli (66,65%), lo scientifico Copernico (65.68%) e per le scienze umane e economico-sociali il Rosa Luxemburg (63.83%).

Il report completo

L'Uaar mette a disposizione di tutti i dati sulla non frequenza dell'Irc alla pagina https://uaar.it/dati-no-irc, con elaborazioni per regione, provincia e tipo di scuola, elenchi per provincia e di tutte le scuole della stessa provincia fino alla scheda di dettaglio di ogni singola scuola con la serie storica degli ultimi sei anni.