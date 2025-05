Regione: "In Toscana 1800 disabili in piani vita indipendente"

Firenze, 6 maggio 2025 - "In Toscana oltre 1.800 persone con disabilità grave hanno garantito un percorso per la propria autodeterminazione", in particolare "sono 1.807 i progetti di vita indipendente destinati a persone con gravi disabilità, attualmente operativi in Toscana".

Lo ha detto l'assessora regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli, nel suo intervento a Cecina (Livorno) in occasione della Giornata Internazionale per la Vita Indipendente. La stessa Spinelli al rientro a Firenze insieme al presidente Giani ha incontrato i partecipanti a un presidio del movimento per invalidi e disabili 'Vita indipendente' in piazza Duomo.

Al riguardo Spinelli ha detto di aver loro "rinnovato la disponibilità al confronto, anche se gli aspetti sollevati in questa fase attengono più a questioni tecnico operative che normative e di programmazione. In ogni caso è già previsto un ulteriore incontro tecnico tra gli uffici regionali e quelli degli ambiti territoriali per far emergere le questioni più rilevanti e ricorrenti".

In precedenza a Cecina, in un seminario sui piani di vita autonoma a disabili, invalidi, infermi, Spinelli ha sottolineato l'incremento a 1.807 dei progetti adesso attivi in Toscana perché "nella nuova programmazione grazie a un incremento dello stanziamento, salito a oltre 71 milioni di euro per i prossimi tre anni, è stato possibile raggiungere un numero di destinatari molto più alto che in passato (681 persone in più), con un elevamento del tetto massimo del contributo (da 1.800 euro mensili a 2.000 euro) che permette di finanziare interventi per la cura della persona, l'assistenza personale nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, e anche azioni per favorire l'accessibilità, la mobilità, e anche la fisioterapia e la pratica sportiva".

"Questi dati - evidenzia Spinelli - mostrano l'impegno della Regione nel dare attuazione ad uno dei diritti fondamentali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite per le persone con disabilità. Un impegno che di recente è stato codificato in una proposta di legge approvata dalla giunta che, una volta approvata, ci aiuterà a tenere insieme più organicamente le normative e le disposizioni per la tutela dei diritti dei disabili", "l'obiettivo è diffondere una nuova cultura della disabilità fondata sul riconoscimento dei diritti della persona, della pari dignità e delle pari opportunità".