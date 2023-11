Reggello, divelto il tetto del Palasport. Sotto osservazione i corsi d'acqua

Reggello (Firenze), 3 novembre 2023 - Anche il territorio di Reggello deve fare i conti col maltempo. E per l’amministrazione sono particolarmente ingenti: il gran vento ha divelto il tetto del palazzetto dello sport. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Piero Giunti. “E’ una ferita per tutta la nostra comunità: un evento atmosferico di eccezionale portata ha divelto parte della tettoia, a pochi giorni di distanza da un altro evento di codice arancione che aveva provocato dei primi danni”.

Già dai primi problemi riscontrati negli scorsi giorni, l’amministrazione, sottolinea il primo cittadino, “si era attivata tramite il proprio ufficio tecnico per risolverli, ma le persistenti e continue condizioni atmosferiche avverse hanno impedito l’adozione dei necessari interventi per mettere in sicurezza l’immobile”. E anche in questo momento non è possibile intervenire come si dovrebbe. “Stiamo attendendo che le condizioni meteorologiche migliorino per consentire alla ditta incaricata di allestire i ponteggi in modo sicuro, così da valutare l'entità del danno e intervenire di conseguenza”.

Il palazzetto è una realtà molto viva e vissuta dalla comunità di Reggello e non solo. “E’ una priorità intervenire per ripristinare quanto prima la piena funzionalità della struttura”. Ma c’è attenzione anche in altre frazioni reggellesi a causa dell'erosione dei corsi d'acqua che hanno danneggiato alcune strutture di protezione degli alvei. Le aree colpite includono il Borro di Castelnuovo lungo la strada Comunale Montanino-Cascia e il Torrente Resco in prossimità di diverse zone, come via di Camerino, Pontifogno, Ponte a Enna, Ponte di Macereto e lungo la strada provinciale 87 tra le frazioni Matassino e Vaggio.

“Per affrontare queste situazioni, gli uffici tecnici comunali sono in stretto contatto con la Regione Toscana e il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno al fine di coordinare gli interventi e le necessarie opere di consolidamento – dice Giunti -. Stiamo continuando a controllare il territorio per garantire la sicurezza di tutti”.