Firenze, ha vissuto col reddito di cittadinanza ma possiede conti correnti e polizze: denunciata

Firenze, 13 dicembre 2024 – Scoperta dalla Guardia di Finanza a Firenze una frode sul reddito di cittadinanza perpetrata da una donna di un campo nomadi del capoluogo che ha indebitamente percepito il reddito di cittadinanza dal 2019 al 2023.

In particolare, è stato accertato che l'indagata ha fornito dichiarazioni mendaci sul suo patrimonio mobiliare ai fini Isee, omettendo di segnalare la titolarità di polizze vita a lei intestate. Tali polizze, i cui premi assicurativi hanno raggiunto quasi 50.000 euro sono incompatibili coi requisiti richiesti per l'ottenimento del beneficio.

Le Fiamme gialle l'hanno denunciata per omissione e false dichiarazioni. Inoltre è stata segnalata all'Inps per la revoca immediata del beneficio. Non solo: la Gdf ha scoperto dall'anagrafe dei rapporti finanziari, su disposizione della procura, che la stessa donna è risultata essere intestataria di diversi conti correnti, alcuni dei quali con la disponibilità di svariate somme di denaro.

I conti sono stati sottoposti a sequestro preventivo per la somma di 27mila euro nella disponibilità dell'indagata, così garantendo il recupero integrale di quello che aveva indebitamente percepito.