Razzismo: percezioni diverse tra generazioni e l'importanza dell'interazione

Razzismo da combattere. Sappiamo che si sconfigge con la conoscenza e la consapevolezza. Ma hanno tutti la stessa percezione di questo brutto fenomeno? Per capirne di più, abbiamo ritenuto opportuno fare delle domande a diverse persone di varie fasce d’età: giovanissimi, adolescenti, adulti e anziani. Abbiamo fatto domande semplici per prendere in considerazione tutti i punti di vista. Pur sapendo che non è possibile riuscire a dare una risposta univoca e che, trattandosi di un argomento che interessa tutto il mondo, ci saranno sempre risposte variegate e diverse, vi riportiamo quanto abbiamo raccolto.

Mettendo dunque insieme i dati siamo giunti a questa conclusione: nella fascia di età dei bambini – come ci aspettavamo – sanno poco o nulla del razzismo e non conoscono e a volte non hanno mai sentito la parola. Gli adolescenti, invece, conoscono l’argomento ma abbiamo visto che non sempre comprendono le sue problematiche mentre tra adulti e anziani abbiamo trovato più risposte comprensive sull’argomento che includono sia la conoscenza del fenomeno che le sue problematiche.

Insomma, risposte abbastanza diverse che non ci fanno concludere niente ma che ci dicono che sicuramente occorre tanta interazione tra le generazioni e ognuna di essa può dare il suo prezioso contributo.