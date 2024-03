Stazione di Firenze, ancora scene di violenza: ragazzo picchiato e derubato

Firenze, 16 marzo 2024 – Due giorni dopo l’omicidio del 19enne, ancora scene di violenza in zona stazione Santa Maria Novella a Firenze. È successo all’ingresso del McDonald’s nell’indifferenza dei passanti.

Il ragazzo picchiato e derubato davanti alla stazione Santa Maria Novella

Poco prima delle due di notte tra venerdì 15 e sabato 16 la polizia è intervenuta e ha denunciato a piede libero un gambiano di 31 anni. Come si vede in un video diffuso su Welcome To Florence, il 31enne mette a tappeto un altro giovane, un italiano di 26 anni che ha poi sporto denuncia per quanto accaduto. Dopo averlo atterrato, gli fruga in tasca prima di allontanarsi. Dal giubbotto gli avrebbe preso il cellulare che non è stato più ritrovato.

Pare che i due si conoscessero, e quella rapina potrebbe essere nata in seguito al mancato saldo della “quota” per una dose di droga consumata insieme.