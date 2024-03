Ragazzo accoltellato a morte, Nardella: “Piantedosi venga a Firenze prima possibile”

Firenze, 15 marzo 2024 – "Abbiamo sempre detto che la sicurezza è un diritto fondamentale di tutti, non è questione di destra o di sinistra e per questo il rimpallo di responsabilità, la polemica politica non ci interessa e non serve a nessuno". È quanto dichiara il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando durante l'edizione pomeridiana del Tgr Rai del grave fatto di cronaca dell'altra notte nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Vittima un giovane diciannovenne, di origini moldave, accoltellato a morte.

Flashmob a Firenze

"Chiediamo al ministro Piantedosi, responsabile della sicurezza nelle nostre città, di venire a Firenze il prima possibile - aggiunge il sindaco - siamo pronti a rilanciare un patto vero per la sicurezza in cui ognuno fa la propria parte. Il sindaco non gestisce poliziotti, carabinieri, magistrati o il carcere ma fa molto e può fare sempre di più con telecamere, steward, gli agenti di polizia municipale, le guardie giurate come stiamo facendo in questi giorni. Siamo pronti a fare la nostra parte, se il governo manda più agenti".

Nardella commenta inoltre l'arresto eseguito nelle ultime ore del presunto responsabile dell'accoltellamento, un giovane di 26 anni: "Ringrazio le Forze dell'ordine che hanno individuato il probabile responsabile - aggiunge - grazie anche alle nostre telecamere di sorveglianza, che sono più di 1.700 in città".