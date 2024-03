Ragazzo ucciso a Firenze, flashmob alla stazione: “Chiediamo più sicurezza in città”

Firenze, 15 marzo 2024 – Un flashmob vicino alla stazione Santa Maria Novella di Firenze, dove ieri è stato ucciso un 19enne, per chiedere più sicurezza in città. All'iniziativa, promossa dal Coordinamento comitati cittadini e commercianti, hanno partecipato alcune decine di persone che hanno mostrato uno striscione con scritto «chiediamo sicurezza».

Raffaele Madeo, presidente di Tni Ristoratori Italia « Firenze ormai è una città in balia del degrado e della criminalità. Ieri l'omicidio in piazza Stazione, poi l'accoltellamento alla fermata della tramvia, oggi un'altra aggressione. Ora basta».

Simone Gianfaldoni, coordinatore dei comitati, ha spiegato di essere «di nuovo in piazza per denunciare la situazione sicurezza dopo che ieri è successo il peggio con un ragazzo di 19 anni morto. Noi non diamo la colpa al Comune, diamo la colpa a tutti, perché tutti devono fare la loro parte, dalla prefettura, alla polizia, dal questore al sindaco. È vero che c'è una carenza di organico, ma quelli che ci sono vanno impiegati meglio».

Presente all'iniziativa anche Alessandro Draghi, capogruppo a Firenze di Fdi per il quale «nei casi della stazione, delle Cascine, della fermata Strozzi-Fallaci alla Fortezza, ci vuole un tavolo di sicurezza che metta insieme tutta una serie di forze: dai militari in strada fino agli educatori di strada» e «un'altra cosa da fare è levare le basi: tanti bivacchi e palazzi occupati».

La consigliera comunale Pd Donata Bianchi ha spiegato di essere in piazza «anche come madre perché il fatto che l'età» dei protagonisti di fatti violenti, «si abbassi sempre di più mi preoccupa molto».