Rapinò una farmacia armato di coltello e pistola finta, arrestato a Firenze

Firenze, 27 luglio 2023 – Un uomo di 32 anni, originario della Georgia, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina aggravata e ricettazione perché ritenuto l'autore di una rapina ad una farmacia di Firenze, lo scorso 10 luglio, fuggendo con un bottino di 1.200 euro.

Il 32enne è finito in manette in esecuzione di una misura cautelare emessa, su richiesta della procura di Firenze, dal giudice per le indagini preliminari. Il colpo fu messo a segno in una farmacia.

L'uomo, secondo quanto ricostruito, intorno alle 20 avrebbe fatto irruzione con il volto coperto da una mascherina chirurgica in una farmacia nel quartiere di Bellariva. Dopo aver minacciato i dipendenti con un coltello a serramanico e mostrato il calcio di una pistola finta, nascosta nei pantaloni, si sarebbe fatto consegnare il denaro prima di fuggire in sella ad un motorino.

Gli investigatori avrebbero individuato il rapinatore grazie alle telecamere di sorveglianza della città. È emerso che la targa dello scooter utilizzato dal 32enne per la fuga, sarebbe stata rubata a un altro motociclo. È uno dei tre arresti eseguiti dalla polizia nell'arco di 72 ore. Con l'accusa di furto aggravato in abitazione è finito in manette un 51enne algerino, sorpreso dalla polizia mentre forzava il finestrino di un camper posteggiato in lungarno Cellini e poco dopo ne usciva con una busta contenente capi di abbigliamento, una bilancia, un paio di scarpe e un paio di cuffie bluetooth. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Infine nel corso dei controlli nel quartiere di Novoli, la polizia ha arrestato un cittadino albanese, 32 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per scontare una pena di 3 anni di reclusione.