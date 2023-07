Armato di coltello e con una pistola sotto la maglia rapina una farmacia: bottino da 1.200 euro

Firenze, 11 luglio 2023 – Rapina in farmacia da parte di un uomo armato di coltello a Firenze lunedì sera 10 luglio. Si è fatto dare l'incasso, circa 1.200 euro, ed è scappato. È accaduto in via di Bellariva. Il malvivente aveva il volto nascosto da una mascherina chirurgica, è entrato nel negozio e ha minacciato con la lama i due dipendenti.

Poi, secondo quanto emerso, avrebbe mostrato anche il calcio di una pistola nascosta sotto una maglietta per farsi consegnare il denaro della cassa. È fuggito, poi i due farmacisti hanno chiamato il 112. Sul posto è arrivata la polizia.