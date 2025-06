Qui Cascine: "No alla piazza-terminal"

Preoccupazione e rabbia tra i residenti di piazza Vittorio Veneto dopo l’annuncio del Comune: la fermata dei bus turistici di viale Pecori Giraldi sarà sostituita da un nuovo punto di discesa e risalita proprio nel cuore del quartiere, a due passi dalle Cascine. Una decisione che, secondo molti abitanti, rischia di trasformare una zona residenziale in un terminal caotico, con conseguenze su traffico, sicurezza e vivibilità. "Capisco che per i turisti sia un vantaggio, perché si trovano più vicini al centro – commenta Paolo Klun, fondatore del gruppo ‘Spaccate Vittorio Veneto’ – ma per i residenti non vedo aspetti positivi. La piazza, che avrebbe dovuto essere oggetto di un restyling importante. La ruota panoramica era stata tolta proprio per far partire i lavori e ora invece tutto sembra fermo". La preoccupazione più diffusa è che l’arrivo dei pullman turistici possa aggravare una situazione già delicata in termini di sicurezza e ordine pubblico. "Non so come interpretare la previsione dei 22 stalli – prosegue Klun – ma è evidente che ci sarà più traffico e più confusione. Dove ci sono folle, arrivano anche microcriminalità e venditori abusivi". A rincarare la dose è Claudia, una delle anime del comitato del Teatro Comunale, che abita nella zona da anni: "Già ora il traffico a Porta al Prato è ingestibile in certi orari. L’arrivo dei pullman peggiorerà le cose".

Rossella Conte