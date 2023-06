“Qualcuno ha visto ma non vuole parlare”. Bimba scomparsa, l’ira della parente

Firenze, 12 giugno 2023 – Cresce l’ansia e la rabbia per la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze. La cugina della madre, intervistata oggi lunedì 12 giugno vicino all’ex hotel di via Maragliano da dove la piccola Kata è sparita da sabato 10 giugno, ha dichiarato adirata che: “Io so che qualcuno ha visto, ma non vuole parlare”.

“Qui tutti si conoscono, ci sono tanti bambini che giocano. E genitori e adulti si conoscono tutti. I vicini dicono di non aver visto nulla: è impossibile”.

Katherine, la mamma di Kata, ha dichiarato ieri al Tg1 di aver riferito ai carabinieri chi potrebbe essere stata a prendere la sua bambina. “È impossibile che lei si perda da sola, qualcuno l’ha presa e l’ha portata via”. Tuttavia, stamani non sarebbero al momento emersi elementi di un coinvolgimento nella scomparsa della bimba. Questo è quanto si apprende dagli investigatori che hanno svolto una serie di accertamenti in relazione alle dichiarazioni della donna.