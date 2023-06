Bambina scomparsa a Firenze, proseguono le ricerche. La madre ingerisce candeggina, portata in ospedale

Firenze, 12 giugno 2023 – Tutti in ansia per la piccola Kata. Le ricerche per trovare la bambina di 5 anni scomparsa nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno dall’ex hotel occupato in via Maragliano a Firenze sono proseguite per tutta la notte e sono proseguite per tutta la giornata di lunedì 12 giugno.

Ogni pista viene battuta, ma con il passare delle ore si rafforza l’ipotesi del rapimento, o che comunque un adulto o degli adulti l’abbiano portata via. In serata la mamma ha ingerito volontariamente candeggina ed è stata portata in ospedale.

La donna, Katherine Alvarez, intervistata ieri dal Tg1, ha affermato di aver detto ai carabinieri chi potrebbe averla presa. “È impossibile che lei si perda da sola – queste le sue parole –, qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io ho detto ai carabinieri chi possono essere queste persone”.

Quando la piccola è scomparsa, la madre l’aveva affidata al fratello e alla cognata per andare a lavoro. Al suo rientro, poco dopo le 15, Kata era sparita. La piccola abita con il fratellino e la mamma in alcune camere dell’ex albergo Astor di via Maragliano. Segui la diretta.