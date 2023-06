Bambina scomparsa a Firenze, la madre ingerisce candeggina, come il padre

Firenze, 12 giugno 2023 – La madre di Kataleya Mia Alvarez Chicllo, la bambina di cinque anni scomparsa nel nulla a Firenze, ha ingerito volontariamente candeggina nella serata di lunedì, intorno alle 19.

Ed è stata per questo trasferita all’ospedale di Careggi, dove viene curata. Il quantitativo ingerito non è letale e la donna non è grave. Ma il gesto è lo stesso che ha fatto il padre della bambina, che si trova in carcere a Sollicciano da tempo, dopo aver saputo della scomparsa della piccola.

Dopo aver ingerito candeggina, Katherine Alvarez, 26 anni, è stata soccorsa da amici e familiari che come lei vivono in una situazione di abusivismo dentro l’ex hotel Astor, abitato da diverse decine di persone senza casa.

E’ da qui che è appunto scomparsa, sabato 10 giugno, la bambina. La donna era tra l’altro stata sentita proprio nel pomeriggio di lunedì 12 giugno in procura come persona informata sui fatti. Una lunga audizione durante la quale sono state ricostruite le ore della scomparsa della piccola.