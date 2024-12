Riapre il punto anagrafico decentrato a Santa Croce: taglio del nastro il 15 gennaio

Firenze, 30 dicembre 2024 – Una buona notizia per chi vive in centro. Il 15 gennaio riapre il punto anagrafico decentrato in piazza Santa Croce 1. Il servizio sarà attivo il primo e il terzo mercoledì del mese, la mattina. A partire dal 2 gennaio, saranno aperte le prenotazioni online per poi accedere allo sportello.

Il Pad sarà a disposizione per il rinnovo e il rilascio delle carte di identità, certificati, dichiarazioni sostitutive, autentiche e tutti gli altri servizi dell'anagrafe. Con questa riapertura salgono a sette i punti anagrafici decentrati sul territorio cittadino. Gli altri sono: Parterre, al Cubo 1 in piazza della Libertà 12, Alberti in piazza Alberti 27a, Bini in via Bini 7, Sorgane in via Tagliamento 7, Vogel in via delle Torri 23 e Pallini in via Baracca 150/p.

"Vogliamo portare avanti un modello di servizi anagrafici che coniughi la presenza territoriale e la prossimità - ha sottolineato l'assessora all'anagrafe Laura Sparavigna -; garantiamo un accesso 'multicanale' ai servizi, sia online che fisici, nell’ottica di semplificazione e conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei cittadini".

“Finalmente torna un servizio importante nella sede del nostro Quartiere – ha dichiarato il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli –. Stiamo lavorando dal primo giorno di insediamento per riportare qui servizi per i cittadini e questo dell’anagrafe, che ritorna dopo quasi 5 anni di chiusura, è un primo tassello. Ma non sarà l’unico". "Voglio confermare - ha aggiunto Rufilli - l’importanza di mantenere attività fondamentali per i cittadini nel nostro centro storico perché aiutano a mantenere la residenza e, con questo obbiettivo, il 2025 sarà l’anno per ampliare l’offerta di servizi al Quartiere e per aprirlo con attività dedicate ai cittadini”.