Ecco i Punti digitali facili. Cna e Regione in campo. Un aiuto per l’utilizzo delle nuove tecnologie

Si chiamano Punti digitale facile e nelle intenzioni di Cna Sociale e Cna Toscana Centro dovranno rappresentare un assist per tutti quei cittadini che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere ai servizi digitali attraverso i vari dispositivi elettronici. Un progetto di respiro nazionale, promosso grazie a un bando della Regione e finanziato con i fondi dell’Unione Europea. A Prato i due Punti sono stati inaugurati ieri nelle sedi di Cna in via G.B. Mazzoni (piazza Ciardi) e al Parco Prato in via delle Pleiadi, alla presenza del presidente di Cna Sociale, Paola Calandra, del presidente di Cna Toscana Centro Claudio Bettazzi, del direttore di Cna Toscana Centro Cinzia Grassi, dell’assessore comunale al centro storico e ai servizi ai cittadini Diego Blasi e dell’assessore regionale all’innovazione Stefano Ciuoffo (nella foto una delle inaugurazioni). "I Punti digitale facile rappresentano a nostro avviso un grande passo avanti per il superamento del digital divide - hanno commentato Bettazzi e Grassi -: sono luoghi fisici nei quali i cittadini verranno aiutati da persone competenti nell’uso di Internet e degli strumenti digitali. Nei Punti digitale facile (Pdf) attivati verranno forniti servizi di supporto e assistenza e l’utenza sarà affiancata da operatori specializzati, in postazioni dedicate. E’ grazie al progetto regionale, con il patrocinio del Comune, che abbiamo attivato in città due Pdf in altrettante sedi operative Cna". In entrambi i Pdf saranno i "facilitatori digitali" ad accogliere su appuntamento gli utenti, che potranno così attivare la Carta di identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali (a partire dalla tessera sanitaria), attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione. Ma anche prenotare appuntamenti in questura, per richiedere o rinnovare il passaporto. Tra le prestazioni erogate all’interno dei Pdf rientreranno in generale anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle pubbliche amministrazioni (attraverso la piattaforma PagoPa) e i servizi legati all’identità digitale come lo Spid, la Cns e la Cie. "Facilitare l’accesso digitale ai cittadini rappresenta un passo cruciale verso l’inclusione nella società attuale. Molte persone potrebbero ancora incontrare difficoltà nell’utilizzo dei nuovi strumenti e nell’accesso ai servizi online – ha detto l’assessore Blasi - una risposta concreta per aiutare anziani e altri cittadini ad imparare ad interagire con la pubblica amministrazione anche attraverso internet".

Ma ecco gli orari di apertura dei Punti digitale facile e le modalità di prenotazione. Il Pdf della sede Cna del Parco Prato sarà aperto al pubblico ogni lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12, per gli appuntamenti chiamare lo 0574 630022. Il punto nella sede Cna Formazione e Sicurezza di via Mazzoni è invece accessibile dalle 9 alle 13 ogni lunedì e giovedì, prenotando al numero 0574 69981. "Questa è un’azione che la Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società – ha concluso l’assessore regionale Ciuoffo - con il primo bando sono stati individuati in Toscana attraverso gli enti locali 119 punti, mentre grazie al secondo la Regione conta di arrivare alla quota complessiva di 169 centri. Si punta a raggiungere 136 mila cittadini entro la fine del 2025".

Giovanni Fiorentino