Occhio ai divieti, torna la pulizia delle rastrelliere a Firenze. Ecco dove e quando

Firenze, 11 giugno 2025 – Continuano le operazioni di pulizia e manutenzione delle rastrelliere che nel mese di giugno, domani giovedì 12 e mercoledì 18, interesseranno il Quartiere 4. Il servizio è organizzato dall’assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di polizia municipale, personale di AVR e di Alia. Per consentire l’esecuzione delle operazioni, fa sapere l’amministrazione comunale, le biciclette presenti nelle rastrelliere saranno rimosse.

Ecco dove sono le rastrelliere interessate domani, giovedì 12 giugno: via Fra’ Diamante (altezza numero civico 9R), via Veneziano (altezza numeri civici 22R e 10B), via dell’Olivuzzo (altezza numeri civici 52, 70, 84), via del Filarete (fronte numero civico 18), di Soffiano (altezza numero civico 140), via matto di Giovanni (lato giardino), via di Scandicci (fronte scuola), via Pacino di Buonaguida (altezza numero civico 1), via Barna (altezza numero civico 1), via Coppo di Marcovaldo (altezza numero civico 17), via Baldovinetti (altezza numeri civico 10 e 9), via di Soffiano (fronte numero civico 18 e altezza numero civico 2/ via Pisana).

La settimana successiva, per la precisione mercoledì 18 giugno, sarà la volta delle rastrelliere in via Giovanni della Casa (fronte numero civico 4), piazza Gaddi (altezza numero civico 3/R), via del Sansovino (altezza numeri civici 22 e 203), via Palazzo dei Diavoli (fronte numero civico 36/C fronte via Lorenzetti e altezza numero civico 22/c), via Lippo Memmi (altezza numero civico 12), viale Talenti (altezza numeri civico 56 e 27), via Cecioni (altezza numero civico 1), via Libero Andreotti (fronte numero civico 66), via Dosio (altezza numero civico 6), via Dosio/via Chimenti, via Baldassarre Franceschini (altezza numero civico 18), via Francavilla (altezza numero civico 20).

In corrispondenza delle rastrelliere interessate oltre ai cartelli di divieto di sosta sarà collocata anche la fettuccia bianco-rossa. Per consentire le operazioni di pulizia e manutenzione, infatti, le bici dovranno essere spostate. Si ricorda che in caso di rimozione di un mezzo funzionante il proprietario può recarsi alla depositeria di via Allende dove gli verrà contestato un verbale da 43 euro.