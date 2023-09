La protesta delle tende arriva anche a Firenze. Udu: “Saremo al Polo di Novoli”

Firenze, 26 settembre 2023 - Da domattina tornano le tende anche al Polo di Novoli, a Firenze. Davanti alla biblioteca universitaria, i ragazzi di Udu protesteranno ancora una volta contro il caro-affitti. Il capoluogo toscano dunque si unisce alla protesta, nuovamente scattata dopo la mobilitazione dello scorso maggio. "Vorrei un futuro qui”, lo slogan che fa da sfondo all’iniziativa, che nasce per chiedere al governo misure urgenti per “poter studiare e lavorare in Italia, senza dover emigrare all’estero”, come accusano dall’Udu.

Secondo gli ultimi dati del Sunia, negli ultimi tempi a Firenze il prezzo degli affitti ha visto un “ulteriore aumento del 20%”. Per una camera singola si pagano mediamente 500-550 euro al mese. 400 euro a persona sono richiesti per un posto letto in doppia. Le zone più care? Campo di Marte (450 la singola, 280 la doppia ) e il centro (rispettivamente 550 e 380). Per risparmiare un po’ si cerca casa anche lontano dalla sede universitaria. “L’importante è che sia vicina alla tramvia. Per questo, va benissimo Scandicci. E un domani sarà molto ambita Campi, quando il tram arriverà anche lì”, prevede Laura Grandi, segretaria fiorentina del Sunia.

"Vivere come studenti e studentesse fuori sede sta diventando complesso e difficile in maniera esponenziale - l’accusa dell’Udu -. Il caro affitti sovrasta le famiglie, il diritto allo studio è sempre più a rischio e il nostro futuro sembra ormai sempre più inarrivabile, nonostante gli sforzi. Il governo deve stanziare almeno 2 miliardi di euro sul diritto allo studio, di cui 300 milioni sulle borse di studio”.