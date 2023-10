La protesta dei ragazzi del Machiavelli-Capponi: “Da cinque anni senza possibilità di andare in cortile”

Firenze, 14 ottobre 2023 – “E’ inaccettabile che da quasi cinque anni il cortile di Palazzo Frescobaldi sia a noi inaccessibile. Vorremmo poter prendere una boccata d’aria durante la ricreazione. Non chiediamo certo la luna”. Tornano a protestare i ragazzi del liceo Machiavelli-Capponi, che già lo scorso anno scolastico furono protagonisti di vari scioperi e mobilitazioni, oltre che di una serie di incontri alla Città metropolitana.

Lunedì prossimo i ragazzi faranno il bis, dato che è prevista un’intera mattinata di proteste, tra flash mob e sit-in. Ma cos’è successo in questi anni? “Il cortile è stato utilizzato come cantiere per i lavori che hanno interessato la scuola, e che sono stati rigorosamente svolti non d’estate, ma durante le lezioni - accusano gli studenti -. Fino ad un mese fa c’erano ancora ruspe e vari materiali. Ma adesso il cortile è libero. Ci domandiamo per quale motivo ci venga ancora impedito l’accesso. Nella sede di palazzo Frescobaldi ci sono indirizzi scolastici che prevedono anche sei ore di lezione. È assurdo dover sempre stare al chiuso. Come avviene nelle altre scuole, anche noi abbiamo il diritto di rilassarci un po’ all’aperto durante la ricreazione”.

Pensare, proseguono gli studenti, “che lo scorso aprile avremmo ottenuto una riapertura parziale, per contemperare le due diverse esigenze: cantiere da una parte, spazio per noi ragazzi dall’altra. Ma gli addetti alla sicurezza del liceo hanno detto che in quel modo il cortile non sarebbe stato sicuro, sconfessando la Città metropolitana, che invece aveva dato l’ok. Alla fine, in un rimpallo di responsabilità tra scuola e Palazzo Medici Riccardi, a rimetterci siamo noi”. Non solo. “Da quest’anno non abbiamo neanche più le macchinette che erogano il cibo - proseguono gli studenti -. Sarebbero invece molto importanti. Capita che gli studenti abbiano un calo di zuccheri. Possibile non avere nulla a disposizione per questi casi o per un semplice spuntino?”. È comunque probabile che la momentanea assenza dell’attuale dirigente, Filomena Lanza, rallenti un po’ le cose.

“Per quanto ci riguarda, il cortile è agibile - sottolinea l’assessore Massimo Fratini -. Ho fatto un sopralluogo pochi giorni fa. Il cantiere è stato liberato. Basta transennare una porta, che abbiamo dovuto demolire per far passare una cisterna nel sottosuolo, ma per il resto per quanto ci riguarda i ragazzi possono godere del cortile. È vero che la sua pavimentazione va rifatta, ma sarà l’ultima cosa. Lo faremo dopo gli interventi alle facciate interne ed i lavori, in un’ala, per infissi e rifacimento bagni. Il Machiavelli Capponi è una scuola su cui stiamo investendo davvero molto. L’abbiamo riqualificata non poco”.