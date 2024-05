Firenze, al quarto giorno di protesta Leonardo Moretti è sceso dalla gru

Firenze, 6 maggio 2024 – Leonardo Moretti è sceso. Il 61enne residente in Umbria che si era arrampicato a 30 metri di altezza per manifestare contro presunti soprusi subiti dal sistema giudiziario, è sceso stamani dalla gru davanti al Palazzo di Giustizia nel quartiere Novoli, a Firenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno aiutato.

10 foto Firenze, Leonardo Moretti è sceso dalla gru (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

L'uomo, per una vicenda giudiziaria che si trascinerebbe da tanti anni, ha affermato di aver subito un ingiusto trattamento dalla magistratura, rilanciando la sua innocenza: da quanto emerso nei giorni scorsi sarebbe stato condannato in via definitiva a cinque anni. Per Moretti nei giorni scorsi è diventata definitiva una sentenza di condanna.

Due anni fa, sempre per protestare contro alcuni magistrati, si era accampato con una tenda fuori dal palazzo di giustizia di Firenze.