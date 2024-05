“Voglio parlare con un magistrato”: una notte sulla gru, l’uomo asserragliato non scende

Firenze, 4 maggio 2024 – “Voglio parlare con un magistrato, voglio fare due chiacchiere con lui”. Ha passato una notte intera sulla gru l’uomo di circa sessant’anni che si è asserragliato ad almeno una ventina di metri d’altezza in un cantiere nella zona di Novoli, non lontano dal Palazzo di Giustizia.

Rivendica una seire di diritti di natura giudiziaria (era imputato in un processo) e rimane per il momento sulla cima della gru stessa. Leonardo Moretti, 62 anni, originario di Torino ma residente a Città della Pieve, in Umbria, era stato condannato nel 2009 a cinque anni di carcere.

L'uomo sulla gru a Firenze (New Press Photo)

Con sé ha un megafono, con il quale parla con le forze dell’ordine, presenti nel cantiere per cercare di trattare con l’uomo. Che vuole parlare con un magistrato, come ha chiesto espressamente parlando appunto al megafono.

Una situazione di pericolo e tensione che tiene con il fiato sospeso il quartiere. L’uomo ha trascorso almeno una notte in cima alla gru, quella tra venerdì e sabato. Con sé ha un esposto per la procura della Repubblica, esposto che ha passato, lanciandolo, alle forze dell’ordine.