Processo alla Fondazione Open, Renzi: “La giunta del Senato autorizzi i pm al sequestro delle mie mail”

Firenze, 13 febbraio 2024 – «Sono favorevole all'autorizzazione al sequestro delle mie mail, il mio processo è sostanzialmente finito. Anche se il Senato dicesse no all'autorizzazione io voterò sì, poi allego il materiale oggetto della contestazione, circa tre email, agli atti della difesa. Ai fini del processo non cambia nulla». Queste le parole leader di Italia Viva Matteo Renzi dopo la riunione della giunta del Regolamento del Senato che deve decidere sulla richiesta della Procura di Firenze di autorizzazione al sequestro della corrispondenza del parlamentare sul caso Open. «Nel merito la Consulta - precisa - dice che l'autorizzazione deve essere preventiva non postuma».