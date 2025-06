Pozzolatico omaggia la sua maestra. I 25 anni in cattedra di Ilaria

La tradizionale ’Festa delle famiglie’ alla scuola San Giuseppe di Pozzolatico è diventata qualcosa di più quest’anno: l’appuntamento di inizio estate si è trasformato in un festeggiamento a sorpresa per i 25 anni di lavoro della maestra Ilaria De Francesco. Alunni di oggi, ex alunni, famiglie, colleghi, amici si sono dati appuntamento per celebrare le nozze d’argento tra l’insegnante e la sua professione. "La maestra Ilaria è stata ed è un riferimento e una guida per tante generazioni del territorio imprunetino – dicono dal Comitato dei Genitori dell’Istituto San Giuseppe che ha organizzato la bella sorpresa -. Già quando l’istituto era guidato dalle Suore Stabilite nella Carità di Monticelli, lei c’era, giovane insegnante alla scuola elementare. Negli anni è diventata un vero simbolo della sezione infanzia". La chiamano "la maestra con la pianola" perché ha portato la sua formazione da pianista vissuta al Conservatorio Cherubini di Firenze all’interno della didattica della scuola sul Poggio di Pozzolatico. Oltre agli studenti di ieri e di oggi (alcuni rientrati appositamente dall’estero), c’erano anche tanti amici, parrocchiani e residenti di Impruneta, Greve, Galluzzo, San Felice a Ema, Grassina: una grande festa per un’educatrice a cui non si può non voler bene. Solo poco prima la maestra aveva consegnato i "diplomi di materna" ai suoi bambini pronti a spiccare il volo verso la primaria. Poi è stata bendata verso la torta con le 25 candeline e la grande festa che non si aspettava. Tanta la sua emozione e anche le lacrime di commozione da parte di tutti, simbolo di una comunità educante sana e che unisce alla didattica il cuore.

Manuela Plastina