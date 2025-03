Poste, la svolta. Ora si possono fare i passaporti

Pontassieve battezza, primo in Toscana, il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali. Grazie alla Convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento e richiedere il passaporto. La novità è stata presentata nell’ufficio postale di via Guido Reni 12 a Pontassieve e sarà disponibile in altre tre sedi della provincia di Firenze, ovvero Borgo San Lorenzo, Figline Valdarno e Barberino Tavarnelle.

"Questo - dice il sindaco Carlo Boni - è il risultato di una collaborazione tra Poste Italiane e Questura, che rende il rilascio dei passaporti ancora più accessibile per la nostra comunità". "Si tratta - ha aggiunto il questore, Fausto Lamparelli - di un efficace, concreto e strutturato esempio di prossimità ai cittadini che potranno ricevere il passaporto senza recarsi in questura".

"La partenza del servizio passaporti in quattro uffici postali della nostra provincia è motivo di grande orgoglio per noi - ha poi detto il direttore Filiale Firenze 2 di Poste Italiane, Edoardo Riganti -. Un’ulteriore iniziativa che contribuirà a rafforzare la relazione tra azienda e cliente, valore cardine del nostro piano industriale". Per effettuare la richiesta basterà prenotarsi on line, consegnare all’operatore dell’ufficio postale un documento d’identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro.

L.B.