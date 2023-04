Firenze, Poste Italiane assume consulenti finanziari

Firenze, 18 aprile 2023 - Laureato, con ottime capacità di comunicazione e di relazione e ottima conoscenza del pacchetto Office. Questo per Poste Italiane il profilo ideale del candidato che avrà le maggiori chances di essere assunto come consulente finanziario. L'azienda cerca infatti a Firenze e provincia (ma anche nel resto della Toscana) giovani disponibili e motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale che li porterà a diventare consulenti finanziari, con quelle competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze. Per candidarsi c'è tempo fino a domenica 23 aprile. La domanda e il relativo curriculum si possono inoltrare all'indirizzo www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html.

Alla stessa pagina è possibile visualizzare l'elenco delle altre posizioni aperte. Tra queste, si segnala la ricerca per addetti alla logistica che saranno inseriti nelle sedi del centro nord di Sda Express Courier, azienda del gruppo Poste Italiane. In questo caso sono richiesti diploma con votazione minima 70/100, disponibilità a lavorare su turni (anche notturni), collaborazione, spirito di squadra, flessibilità e voglia di mettersi in gioco. Il contratto offerto è a tempo determinato.