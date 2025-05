Ponte di Matassino, ancora lavori: "Ma niente disagi per il traffico"

Nuovi lavori in corso sul ponte di Matassino. Ma stavolta dovrebbero essere gli ultimi. Gli operai di Publiacqua sono all’opera da ieri per ultimare il collegamento della tubazione sull’unico attraversamento dell’Arno che unisce il territorio di Figline a quello comunale reggellese. Questo intervento, garantiscono dal Comune, durerà circa due settimane, ma senza ripercussioni né sul servizio idrico né sulla già fragile viabilità; solo in alcuni momenti sarà necessario istituire un senso unico alternato quando gli operai saranno impegnati nelle operazioni di carico/scarico materiali e per il passaggio di mezzi da cantiere. Ma saranno "brevi intervalli di tempo", dicono dal Comune. Queste operazioni saranno comunque concentrate nella fascia oraria 9,30-12 e 14-16,30, ossia quelle giudicate a minore intensità di traffico e dunque limitando il rischio caos. Per tutta la durata dei lavori, invece, è necessario vietare la circolazione pedonale sul marciapiede del ponte dal lato di Arezzo: questo per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza. Ma si tratterebbe di un ultimo sacrificio: questo cantiere rappresenta infatti l’ultimo step delle lavorazioni in corso sul ponte. Terminato il collegamento della tubazione, si procederà allo smontaggio dei ponteggi.

È dall’estate scorsa che sono in corso a fasi alterne lavori di manutenzione straordinaria del Ponte di Matassino previsti dalla Città Metropolitana (competente sulla tratta). Il maggior impatto fu proprio nei mesi estivi, per poi passare a interventi di Publiacqua che a gennaio causarono un bel po’ di caos. Ora, promettono dalle amministrazioni, il disagio sarà ridotto.

Manuela Plastina