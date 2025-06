’Poesia nella città’ di Versiliadanza. L’arte come cura e accessibilità

Un percorso che, da oltre dieci anni, si dipana tra parola, musica e performance con l’obiettivo dichiarato di portare l’attenzione sui temi della cura, del dialogo e dell’inclusione. Questo il focus di ’Poesia nella città’, la manifestazione, firmata Versiliadanza che, da oggi al 22 giugno, proporrà sei diversi appuntamenti tra teatri, biblioteche, parchi e spazi performativi. ’Sottili strati di luce’, come recita il sottotitolo di questa undicesima edizione, quelli che illuminano gli eventi in programma: spettacoli, letture, performance e dj set. Il via, questa sera alle 21 al Cantiere Florida (via Pisana 111 Rosso), sarà con una collaborazione tra Versiliadanza e la Rete di Solidarietà del quartiere Isolotto - Legnaia. Sul palco ’Oltre la memoria. Quando l’amore diventa sfida’, evento nato per dare spazio a una tematica diffusissima ma spesso taciuta: l’Alzheimer. Un dialogo tra artisti, professionisti e reti di volontariato in una stretta fusione di intenti: si alterneranno testimonianze di medici, istituzioni e cittadinanza a momenti performativi a cura di Versiliadanza e Associazione Tango Queer Firenze, per finire con un documento video realizzato dal videomaker e fotografo Andrea Ulivi negli spazi della Rsa Villa Canova di Firenze.

Il calendario proseguirà, l’11 e il 12 giugno alle 19, nel chiostro di Villa Vogel (via Canova 72) con ’La sognatrice’, spettacolo tra prosa e danza nato dall’incontro tra la danzatrice Bausch Paola Corsi e l’attore, regista e drammaturgo Leonardo Capuano. Il 16 giugno alle 19 si torna al Cantiere Florida con ’Sky Castaway - Primo Studio’, lavoro della coreografa e danzatrice Ilenia Romano che, insieme a Michael Incarbone, mette in scena due entità catapultate nel tunnel dell’eternità. Due giorni dopo, alla biblioteca Thouar di piazza Tasso tre eventi in programma a partire dalle 17 mentre la conclusione della rassegna è fissata per il 22 giugno alle 19 allo spazio Gada di via dei Macci con ’Iniziali. 08 (zero infinito)’, performance danzata che vede coinvolti interpreti con disabilità intellettiva e non, firmata dalla coreografa e psicologa Marta Bellu col compositore e musicista Francesco Toninelli. L’ingresso agli eventi è gratuito, prenotazione consigliata ([email protected] o 3288003340).

Sandra Nistri