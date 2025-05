La Bicipolitana galoppa a Firenze. Mappa per le due ruote: Oltrarno, Novoli e Peretola

Firenze, 15 maggio 2025 – Una buona fetta del programma di governo della giunta Funaro è incentrata sulla mobilità sostenibile. La tramvia al posto dell’auto e, quanto più, la bici al posto dello scooter. Una transizione non di poco conto in una città come Firenze. Così prende corpo l’obiettivo di mandato dell’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio, quello di realizzare una ‘Bicipolitana’ integrata e ampliata fino a 200 chilometri di piste spalmate sul territorio comunale. Un «piano ambizioso» di medio-lungo termine mirato a coinvolgere anche le associazioni di categoria (Fiab-Firenze Ciclabile e Legambiente). "Andremo avanti sulla strada di promuovere la mobilità ciclabile anche con interventi strutturali - spiega Giorgio -. Nella nostra idea di mobilità le biciclette sono una parte fondamentale, assieme alle tranvie e ai bus, per offrire un’alternativa sicura e efficiente all’utilizzo dell’auto privata, troppo diffuso in città”.

Ciclabili esistenti

L’esistente vale 122 chilometri (ovvero il 61%), di cui 33,1 come ciclabili “in sede propria bidirezionale” (quindi a doppia corsia), 17,8 su corsia riservata su marciapiede e 5,2 su “percorsi ciclopedonali”. Il restante 40% si suddivide in rete pianificata (29%) e progettata (10%). L’opera di pianificazione che il Comune vuole mettere a terra riguarda una quindicina di chilometri di nuovi percorsi ciclopedonali su marciapiede e ben 31,7 in sentieri o percorsi in natura ciclabili. I

Prossimi step

Il Comune fa sapere che è in fase di completamento il ‘Biciplan’ con cui aumentare l’utilizzo della bicicletta in città. E al cui interno avrà anche la mappatura aggiornata dei percorsi turistici e storici, delle rastrelliere e degli stalli dedicati. Per Palazzo Vecchio, un lavoro importante da cui arriveranno indicazioni utili per collegare le piste esistenti ed estenderle ulteriormente, in cui saranno inseriti anche i dati del bike-sharing e quelli dei contabici che presto saranno installati.

Ciclabili in vista

Poco meno di 6,5 chilometri di piste in via di progettazione da realizzare da qui al 2027. Due le linee di finanziamento accese dal valore di 5 milioni di euro (3,9 dai fondi europei Pon Metro, più un milioncino di risorse comunali). Si parte dal tratto della “Bicipolitana viola” in Oltrarno (viale Petrarca, Pratolini, Aleardi fino a Ponte alla Vittoria per quasi 2,3 km e 1,9 milioni di euro) e dal collegamento piazza Leopoldo-Parterre (800 metri per 1,1 milione di euro). Pronta al completamento la ciclabile Porte Nuove-Toselli con il tratto di via Doni tra via Toselli e viale Redi (400 metri per 200mila euro). Progettazione ultimata pure per quella di viale Calatafimi tra viale Fanti e viale Volta (450 metri e 250mila euro). Lo stesso vale per il completamento della direttrice ciclabile di via Baracca nel tratto via Baracchini-piazza Puccini (1,2 km per 700mila euro). Sempre da via Baracca è prevista la prosecuzione del percorso in via Pratese fino a piazza Magrini (850 metri per 600mila euro). Un altro tassello è stato aggiunto alla rete di Firenze Nova con il tratto di via Panciatichi tra via delle Tre Pietre e via Fanfani che si riallaccia a quella di via Perfetti Ricasoli e ai percorsi di collegamento fino al Polo di Novoli (250 metri per 145mila euro).

Ciclabili programmate

Sono invece in programma ma non ancora finanziati, quindi con lo studio di fattibilità “in corso d’opera”, ulteriori 4 chilometri di piste ciclabili per una spesa stimata di circa 2,8 milioni di euro. Tra questi il collegamento tra Ponte Vespucci e via Cavallotti (800 metri), il collegamento tra il Ponte Falcone e il Ponte di Varlungo su via Generale Dalla Chiesa (150 metri), il collegamento tra via Caravaggio e via Lunga (500 metri), il percorso in zona Soffiano tra piazza Batoni e viale Nenni (1,8 km), il tratto successivo della pista ciclabile in via Pratese da piazza Magrini a via dei Giunchi (800 metri).