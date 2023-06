Pini abbattuti in viale Redi, scatta la protesta: “Nessun preavviso”

Firenze, 4 giugno 2023 – Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno alcuni pini in viale Redi sono stati abbattuti. Comitati e residenti protestano per l’abbattimento degli alberi e in particolare perché l’azione è stata compiuta senza preavviso. “È avvenuto quanto le persone temevano. L'intervento di abbattimento su viale Redi di ulteriori pini è avvenuto senza alcun preavviso, in un sabato notte di un lungo fine settimana, dato il venerdì festivo. Il seguito del primo pezzo, avvenuto a fine agosto 2022. Possibile che la valutazione politica sia stata quella di agire quando alcune persone erano magari fuori Firenze. Questa è la risposta data a chi aveva chiesto un incontro e un dialogo. Lo avevamo proposto anche in Consiglio comunale più volte. E lì, lunedì, proveremo a farci dare alcuni dettagli”. Così hanno scritto in una nota i consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu e Francesco Torrigiani, Giorgio Ridolfi di Sinistra Progetto Comune Quartiere 1.

"Quante forze dell'ordine, quanta municipale, quante auto rimosse e quante sanzioni amministrative hanno caratterizzato questo sabato notte? Lo abbiamo visto con i nostri occhi, ma è bene avere risposte ufficiali - proseguono -. Abbiamo parlato con cittadinanza arrabbiata, esasperata e che si sente presa in giro. In questo modo si allontana la fiducia nelle istituzioni dal territorio. Se un progetto è giusto, perché agire in questo modo? Uno stile di governo segnato da arroganza e dall'assenza di politica, che manda avanti la tecnica e le divise”.