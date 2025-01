Piazza Elia Dalla Costa, cambia la viabilità

Cambia la viabilità in piazza Elia Dalla Costa a Gavinana dove l’arrivo dei cantieri della futura linea 3.2.1 della tramvia ha già avviato una piccola rivoluzione nel rione.

Nello specifico è stato istituito un senso unico tra via di Ripoli e viale Giannotti in modo tale che i mezzi provenienti da via Coluccio Salutati possano reimmettersi sul viale svoltando a sinistra più o meno all’altezza degli impianti sportivi della società sportiva Virtus Firenze.

Dalla parte opposta della piazza il senso unico è invece dal viale in direzione via del Larione.

In questo modo si contano di recuperare dei posti auto che saranno sempre più necessari con l’avanzamento dei cantieri in una zona che già soffre per la mancanza di stalli per i residenti.

La futura linea si aggancia al sistema tramviario all’altezza di in piazza della Libertà (con il capolinea che è previsto su un piccolo tronco posizionato lungo viale Don Minzoni). Da lì imboccherà il viale Matteotti, percorrendo i viali di circonvallazione, fino al viale Giovine Italia, per poi proseguire sui Lungarni Pecori Giraldi, del Tempio e Cristoforo Colombo. Superato il Ponte da Verrazzano il tracciato entrerà a Gavinana percorrendo via Poggio Bracciolini, viale Giannotti, viale Europa fino a svoltare in Via Granacci e arrivare al capolinea di Bagno a Ripoli.

La consegna dei lavori è fissata per ottobre 2026.