Piano strade, nuovo contratto di Global Service per quasi 38 milioni di euro in tre anni

Firenze, 17 maggio 2025 - Raddoppiate le risorse per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, più attenzione al lastrico in centro storico, nuovi mezzi per verificare lo stato di salute di strade e piazze, tra cui anche bici a pedalata assistita per “vigilare” sulle piste ciclabili, l’uso di satelliti e dell’Intelligenza Artificiale per monitorare ponti e viadotti. Sono alcune delle novità contenuto nel nuovo contratto di Global Service per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli oltre mille chilometri della viabilità cittadina.

Il contratto, che stanzia da bando di gara, quasi 38 milioni di euro in tre anni è stato recentemente firmato con il raggruppamento di imprese (capogruppo AVR Spa, Sodi Strade, Smart Engineering, Ingeo Ing e Geo. Ass, Architetto Buonamici) che si è aggiudicato l’appalto. Un importante investimento per la cura non solo di strade, piazze e marciapiedi ma anche dei ponti, dei viadotti, della segnaletica e via dicendo. E che rispetto al contratto 2018-2024 prevede il raddoppio delle risorse per gli interventi sulle strade e piazze cittadine: per le manutenzioni ordinarie, per esempio, si passa da 1 milione a 2,1 milioni di euro all’anno, per le manutenzioni straordinarie da 2 a 3,7 milioni di euro all’anno.

Alle risorse previste dal contratto si aggiungono poi quelle stanziate dall’Amministrazione per ulteriori interventi che saranno sempre effettuati dal Global Service. La giunta comunale ha recentemente approvato un pacchetto di delibere per complessivi 9,3 milioni di euro di cui poco più di 4 milioni per finanziare gli interventi straordinari sulla viabilità cittadina tramite Global Service, 1,3 milioni di euro per l’accordo quadro relativo a lavori sulle strade del Quartiere 1, 2,7 milioni di euro sempre per l’accordo quadro per la riqualificazione delle strade degli altri Quartieri, 1,3 milioni di euro per manutenzione di ponti, muri e guard rail.

“È un investimento molto importante che va incontro alle richieste dei cittadini e al bisogno della città di avere strade e marciapiedi in condizioni migliori e più sicuri per tutti e che dedica particolare attenzione all’efficienza della spesa grazie al sistema di monitoraggio continuo essenziale per programmare gli interventi – dichiara l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio –. Il raddoppio delle risorse per le manutenzioni è il segno dell’importanza che dà questa Amministrazione alle piccole cose: il nostro impegno è infatti tenere insieme i grandi progetti, come la realizzazione della rete tranviaria, con la cura degli spazi vissuti quotidianamente dai cittadini. Abbiamo chiesto inoltre una particolare attenzione ai marciapiedi, fondamentali per anziani e per persone con mobilità ridotta: realizzeremo molti interventi di allargamento per migliorare la sicurezza dei pedoni e ne sistemeremo tantissimi perché siano più camminabili specie per loro”.

Le novità Tra le novità del nuovo contratto l’ampliamento del parco mezzi di servizio. Le squadre di sorveglianza possono infatti contare su nuovi veicoli, tra cui bici a pedalata assistita per rendere ancora più efficiente i controlli in centro e nelle piste ciclabili e i percorsi ciclopedonali. Grazie a questi mezzi gli operatori possono, oltre a segnalare le criticità necessarie di interventi più corposi, anche eseguire in diretta piccoli lavori in caso problematiche di lieve entità. Per il controllo delle pavimentazioni di strade e marciapiedi, su cui l’Amministrazione ha chiesto particolare attenzione, sarà impiegato un veicolo dotato di apparecchiature che consentono di acquisire ed elaborare i dati sullo stato di salute dell’asfalto o della pietra e che, insieme ad altri studi, saranno la base per programmare gli interventi.

Novità anche per quanto riguarda il controllo della segnaletica orizzontale: grazie all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale quando il mezzo percorre la strada il sistema riconosce in automatico simboli e scritte riportandoli poi nella mappa informatizzata della rete viaria facilitando quindi gli eventuali interventi. Grande attenzione è riservata al centro storico e alla sua pavimentazione in pietra, con una nuova squadra dedicata quotidianamente ed esclusivamente a interventi in area Unesco soprattutto per quanto riguarda la sicurezza stradale e il decoro: per esempio la pulizia dei cartelli con rimozione di adesivi e scritte, la sistemazione dell’arredo urbano e pali della segnaletica, le piccole manutenzioni, la rimozione di cartelli abbandonati.

La “squadra centro storico” ha a disposizione un mezzo elettrico di dimensioni ridotte adeguate alla viabilità del cuore della città e che può anche effettuare in tempo reale anche piccoli interventi di pulizia. In materia di sorveglianza, oltre ai rilievi periodici di aggiornamento del catasto strade, sarà effettuata una campagna aggiuntiva di rilievo laser scanner con fotocamera panoramica. I risultati georeferenziati saranno consultabili dagli uffici dell’Amministrazione mediante una web app che consentirà l’esplorazione tridimensionale di strade e piazze e potrà essere estesa anche alle piste ciclabili. E sempre il laser scanner sarà protagonista di un progetto pilota riguardante un ponte o viadotto che sarà individuato e che si aggiungerà al monitoraggio già previsto delle cosiddette “opere d’arte”. Inoltre, per tenere sotto controllo situazioni più rilevanti si farà ricorso anche ai satelliti e all’Intelligenza Artificiale. Con la interferometria satellitare, infatti, sarà possibile monitorare le strutture e in caso di ponti e viadotti difficilmente accessibili entreranno in campo anche il drone e l’Intelligenza Artificiale per riconoscere in modo automatico, censire e analizzare eventuali anomalie.

Il contratto prevede la competenza del Global service su tutta la rete viaria cittadina (1.050 km di strade, 2.400 tra strade e piazze) comprese le aree a parcheggio e la segnaletica, dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane, di tutte le opere stradali (complessivamente 200 tra viadotti, ponti, sottopassi, gallerie ecc) ma anche i manufatti minori (muretti, cordoli, isole spartitraffico e via dicendo), le barriere di sicurezza e fonoassorbenti). L’attività del Global Service prevede oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria anche una serie di ulteriori servizi, ovvero: la Centrale di Governo che svolge le funzioni di contact center per acquisizione in tempo reale delle richieste di intervento per attivazione dei servizi operativi e realizza/gestisce il sistema informativo (banche dati aggiornate e procedure per raccolta, organizzazione, gestione e comunicazione delle informazioni necessarie per impostare e gestire il servizio); la Sorveglianza Tecnica Stradale (vigilanza continuativa e tempestiva individuazione delle anomalie svolta anche pattugliamento continuo delle strade); il Pronto Intervento (servizio operativo per situazioni di emergenza); i Servizi Invernali (interventi in caso di precipitazioni nevose e/o ghiaccio anche preventivi); la Gestione dei sinistri (gestione tecnico-amministrativa e legale degli incidenti sulla rete stradale oggetto di affidamento); il Censimento e rilievo beni stradali (aggiornamento del catasto stradale e rilievo/monitoraggio dei beni stradali per ripristino/prevenzione situazioni di degrado); la Programmazione e progettazione degli interventi (manutenzione programmata sulla base degli esiti di monitoraggio); la Manutenzione ordinaria a guasto (interventi per risolvere situazioni urgenti o meno di anomalia e/o guasto segnalate al Contact Center con codice giallo o verde).

Nel precedente appalto del Global Service sono state realizzate manutenzioni su oltre 537mila metri quadrati di pavimentazioni stradali e oltre 140mila metri quadrati di segnaletica orizzontale. Quasi 70mila segnalazioni gestite di cui quasi 20mila urgenti con pronto intervento, oltre 7.600 gli attraversamenti pedonali ripassati e sono state oltre 270 le strade dove è stato utilizzato il termoplastico (materiale più visibile rispetto alla normale vernice e preferito sulla pavimentazione in pietra e per quegli attraversamenti dove, a causa del traffico, l’usura è maggiore). Nel corso del precedente appalto è stato inoltre completato il nuovo catasto strade, cuore del sistema informativo Magistra: non solo un censimento dei beni ma un vero e proprio “gemello digitale” dell’intera rete viaria che replica virtualmente tutti gli oggetti fisici con georeferenziazione e descrizione anche della manutenzione continuamente aggiornata.