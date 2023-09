Signa, scompare nel lago a bordo di una canoa. Ricerche in corso al Borgioli

Signa (Firenze), 16 settembre 2023 – Una persona sarebbe scomparsa mentre stava viaggiando a bordo di una canoa in uno dei laghi in via dei Renai, nel comune di Signa. Per questo è immediatamente scattata l’allerta.

I vigili del fuoco di Firenze sono al lavoro dalle 11,10. Inviato il nucleo sommozzatori e il mezzo nautico per le ricerche sullo specchio d’acqua. L’operazione è ancora in corso. Presenti sul posto anche carabinieri e pubblica assistenza di Signa.

Si tratta del lago Borgioli, che si trova proprio accanto al parco dei Renai. E’ il luogo dove si allenano le Dragon Boat e le moto d’acqua. Secondo una prima ricostruzione, pare che durante un allenamento un’imbarcazione si sia ribaltata. Tutti gli atleti tranne uno sono riemersi e per questo lo stanno ancora cercando.

Notizia in aggiornamento