Dragon Boat Lo sport che unisce. Le maxi canoe si sfidano al Borgioli

di Lisa Ciardi

A ritmo di tamburo e pagaia, nel segno del dragone. Pochi lo sanno, ma nel lago Borgioli, uno specchio d’acqua privato accanto al parco dei Renai di Signa, si allenano da mesi le squadre di Dragon Boat provenienti da tutta Europa. Ci sono i pluripremiati atleti del Black Dragon di Prato, ma anche equipaggi da Roma, Milano, Austria, Francia, Ungheria, insieme a vari studenti dell’istituto Confucio e di diverse scuole pratesi. L’allenamento è uno spettacolo che merita di essere visto: le Dragon Boat (speciali canoe abbellite durante le gare da una testa di drago) sfrecciano velocissime, mentre a prua il tamburino scandisce il ritmo e, a poppa, il timoniere cerca di mantenere una rotta più lineare possibile, in modo da non perdere velocità.

Alle pagaie, dieci atleti, cinque per lato, che devono muoversi in perfetta sincronia seguendo il suono del tamburo. "Veniamo qui da diversi anni – spiega Luca Zhou Long, il presidente di Ramunion Italia, associazione molto attiva nella comunità cinese e che coordina gli allenamenti – anche se abbiamo dovuto interrompere per il Covid. Passata la pandemia, siamo ripartiti e ci troviamo al lago Borgioli quasi ogni giorno, anche perché ormai la prossima sfida è vicina".

Le Dragon Boat gareggeranno infatti il 24 settembre a Firenze (dalle ore 9 alle 16, con partenza dal parco dell’Alberata in prossimità del ponte da Verrazzano), in una manifestazione che vedrà anche la presenza di squadre femminili, di studenti e di over 60, all’insegna dello sport e dell’amicizia. "La giornata prevede una cerimonia iniziale e una serie di gare sia sui 200 che sui 500 metri – spiega Alessandro Piccardi, vicepresidente di Dragon Boat Italia – e vedrà alternarsi equipaggi diversi. L’obiettivo non è solo fare sport, ma anche favorire l’incontro fra culture e differenti fasce di età. Ci saranno studenti giovanissimi, over 60, varie squadre femminili ed equipaggi provenienti da differenti città europee". Intanto, per chi fosse curioso, quasi ogni giorno le Dragon Boat si allenano nel lago Borgioli, sul lato opposto rispetto al lotto 1 dei Renai.